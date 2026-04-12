ABEMAにて、Hey! Say! JUMPの知念侑李、有岡大貴、伊野尾慧による新番組『いのありちねん』の放送が決定した。

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本発表は、有岡と伊野尾が企画MCを務めるABEMA開局10周年記念の特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」にて行われた。

「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの特別企画。『今日、好きになりました。』のメンバーが人気アーティストたちと一夜限りの歌とダンスのコラボレーションを行った。同企画のMCは有岡大貴と伊野尾慧が務め、高校生サポーターとして井上裕介（NON STYLE）、かすが出演する。参加アーティストはCANDY TUNE、CUTIE STREET、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、中務裕太（GENERATIONS）がラインナップされていた。

番組の詳細および放送日については後日発表される予定。また『30時間限界突破フェス』は4月11日午後3時から4月12日夜10時まで放送中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）