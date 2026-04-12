◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムが3回に4得点し逆転に成功しました。初回に先発・有原航平投手が3失点するも、その裏に万波中正選手がタイムリーを放ち1点を返していた日本ハム。2点ビハインドで迎えた3回裏、ソフトバンク先発・松本晴投手から清宮幸太郎選手が死球、郡司裕也選手が安打で1アウト1、2塁のチャンスを作ります。ここで万波選手が2打席連続タイムリーヒット