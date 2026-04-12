フリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日までに自身のインスタグラムを更新。アシスタントMCを務めたABEMA10周年特番「30時間限界突破フェス」の企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」のオフショットを公開。新日本プロレスのウルフアロン（30）との2ショットも披露した。「ウルフくん、6戦全勝おめでとう」と書き出した中川アナ。「ABEMA10周年特番『30時間限界突破フェス』「ウルフアロンから3カウント取った