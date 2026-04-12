フリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日までに自身のインスタグラムを更新。アシスタントMCを務めたABEMA10周年特番「30時間限界突破フェス」の企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」のオフショットを公開。新日本プロレスのウルフアロン（30）との2ショットも披露した。

「ウルフくん、6戦全勝おめでとう」と書き出した中川アナ。「ABEMA10周年特番『30時間限界突破フェス』「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」アシスタントMCを務めさせていただきました」と報告し、衣装のワンピース姿を公開。ワインレッドと水色のワンピースを着こなす抜群のスタイルを披露した。

「各試合の直後にリング上でインタビューも担当して、久々にスポーツキャスターとしての血が騒いだ」と興奮気味に振り返り、「ほんっとに迫力のある戦い続きで興奮しました...しばらく眠れなさそうです笑」とつづった。

「前半と後半の間にウルフくん＆愉快な仲間たちと一緒にコンビニに行ったのでその様子も入れておきます」と続け、ウルフアロンとのコンビニでの自撮り2ショットも披露した。

フォロワーからは「スタイル抜群」「美しい」「すてき」などの声が寄せられた。また「ウルフ選手強い」「全勝パネェ」「ウルフ選手素晴らしい」などの声もあった。