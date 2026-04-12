「ドジャース６−３レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースが連勝で２カード連続の勝ち越し。３点リードの九回にはデーブ・ロバーツ監督が石橋をたたいて渡る継投を見せて逃げ切った。前日に３失点を喫した守護神・ディアスはブルペンで準備する姿はなかった。休養日とみられ、九回のマウンドに指名されたのがトライネン。先頭・デュランにはやや変化球が高めに浮いたが、右翼・タッカーへのライナーに。続くシー