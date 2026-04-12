米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（カナダ・エドモントン）が１１日（日本時間１２日）に放送され、元新日本プロレスの「ザ・ドッグス」ことデビッド・フィンレー（３２）、ゲイブ・キッド（２８）、クラーク・コナーズ（３２）組がＡＥＷ世界トリオ王座を奪取した。３月に正式にＡＥＷ入りを果たしたザ・ドッグスはこの日、ミスティコ＆ケビン・ナイト＆マイク・ベイリーが保持するベルトに挑戦。いきなり奇襲を