米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（カナダ・エドモントン）が１１日（日本時間１２日）に放送され、元新日本プロレスの「ザ・ドッグス」ことデビッド・フィンレー（３２）、ゲイブ・キッド（２８）、クラーク・コナーズ（３２）組がＡＥＷ世界トリオ王座を奪取した。

３月に正式にＡＥＷ入りを果たしたザ・ドッグスはこの日、ミスティコ＆ケビン・ナイト＆マイク・ベイリーが保持するベルトに挑戦。いきなり奇襲を仕掛け、荒々しいファイトで試合の流れを掌握する。

空中殺法を得意とする王者組からトぺ・スイシーダのトリプル発射で反撃を許すが、ナイトのＵＦＯスプラッシュを阻止するとフィンレーのバスターからコナーズのスピアーで逆転。両軍入り乱れての攻防から再びフィンレーがＵＦＯスプラッシュを狙われると、膝を立てて迎撃した。

ゲイブがナイトにローリングラリアートを決め、ベイリーを孤立させたザ・ドッグスは一気に勝負に出る。ゲイブがパイルドライバーでマットに突き刺した直後、フィンレーとコナーズによるＦｕｌｌ Ｃｌｉｐ（合体式ダイビングスピアー）がさく裂。そのままゲイブが押さえ込んで３カウントを奪ってみせた。

ＡＥＷ加入からわずか１か月でタイトルを奪取したザ・ドッグスにはオレンジ・キャシディ＆ロデリック・ストロングが次期挑戦者に名乗り。１２日（日本時間１３日）の「ＡＥＷ ＤＹＮＡＳＴＹ」（カナダ・バンクーバー）での対戦が急浮上したが、果たして挑戦者組の３人目のパートナーは誰になるのか――。