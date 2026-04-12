［J１百年構想リーグEAST第10節］横浜FM １−３ FC東京／４月11日／日産スタジアム９試合ぶりのスタメン復帰。彼がいるといないでは、やはり違う。ビルドアップの技術、ハイラインを敷く守備陣の背後のケア、ピッチ内で積極的にコミュニケーションを取るリーダーシップ。FC東京戦は横浜F・マリノスのGK朴一圭の特長が際立っていた。特に目を引いたのが、ゲームコントロール能力だ。立ち上がり、横浜FMはロングボールを使って