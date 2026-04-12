いるといないでは、やはり違う。FC東京に敗戦も、再確認したマリノスGK朴一圭の存在の大きさ
［J１百年構想リーグEAST第10節］横浜FM １−３ FC東京／４月11日／日産スタジアム
９試合ぶりのスタメン復帰。彼がいるといないでは、やはり違う。
ビルドアップの技術、ハイラインを敷く守備陣の背後のケア、ピッチ内で積極的にコミュニケーションを取るリーダーシップ。FC東京戦は横浜F・マリノスのGK朴一圭の特長が際立っていた。
特に目を引いたのが、ゲームコントロール能力だ。立ち上がり、横浜FMはロングボールを使って相手の背後を取り、何度か決定機を作った。そのなかで朴は的確な指示を送ると同時に、攻撃のスイッチを入れていた。
例えば12分の場面。横浜FMは最終ラインからビルドアップで前進を試みるが、FC東京のハイプレスを回避するため、左SBの加藤蓮が朴にバックパスをする。すると、右足のアウトでトラップした背番号１は、前線に動けと言わんばかりのジェスチャーをしながら、右CBの井上太聖に横パスを送る。そして井上のロングフィードから、最後は天野純が決定機を迎えた。
22分に天野のシュートがクロスバーを叩いたシーンも、始まりは朴から。この時は攻め込まれていて、谷村海那以外の全員がペナルティエリアまで戻っていた。その状況を見た守護神は、キャッチしたボールを足もとに落としてゲームを落ち着かせ、時間を作る。これがあったからこそ山根陸と渡辺皓太、天野らが空いたスペースを見つけられただろうし、彼らのパス交換から好機に繋がったのだろう。
「僕自身、ゲームを作ったり、流れを読むことには長けていると思っているので、今の状況で何をすると良い方向に回るのか。それを感じ取って、その時々でプレースタイルを少し変えています」
そう語る朴は、さらにこう続ける。
「アグレッシブなスタイルは、チームメイトに勇気を与えられると思っているんです。だから僕は、背後にボールを出されたら勇気を持って前に出ていく。そうすると（守備陣は僕の前で）潰しにいきやすくなるし、限定しやすくもなる。（アグレッシブさが）与えられるものは大きいと思うんですよね。自分が試合に出た時にどうしたらチームが勝てるか、どうしたらチームメイトが自信を持ってプレーできるか、常に考えながらやっています」
FC町田ゼルビアとの開幕戦で右膝を負傷した朴は、約１か月半の離脱を余儀なくされた。第８節・川崎フロンターレ戦でベンチ入りし、前節の柏レイソル戦は途中交代で公式戦復帰を果たしたが、その間に外からチームを見て、感じたこともあったようだ。
「外から見ていて、チーム全体としてアグレッシブさや強気なプレーが多くないなと感じていました。だから僕が試合に出た時は、そういうプレーをしやすいような環境を作ってあげたい。ミスをしても大丈夫というのも含めて発信することは、今日は特に意識してやりました。もちろん普段の練習から意識してやっていますけど、それが僕の持ち味ですし、改めて僕がチームに還元できるところだと思いますから」
ただ、結果は１−３で敗戦。手応えのあるシーンが作れたとしても、それを勝利に繋げなければならないのがプロの世界。「間違いなくポジティブな方向に進んでいる」からこそ、朴も「結果がすべて」と強調する。
「今日はプラン通りだったし、狙い通りだった。でも、それを結果に繋げていかないと本当の意味での自信にならないし、消化不良のような感じになってしまう。結果を求めていきたい」
朴の負傷離脱以降、ゴールを守ってきた木村凌也とは特長が異なり、それぞれの良さがある。ただ、36歳のベテラン守護神の存在の大きさを、改めて知る試合だったとも言えるだろう。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【記事】「今だったらもっと化け物に」──森保ジャパンでも共存可能？ 中田英寿という“終わらない夢”
９試合ぶりのスタメン復帰。彼がいるといないでは、やはり違う。
ビルドアップの技術、ハイラインを敷く守備陣の背後のケア、ピッチ内で積極的にコミュニケーションを取るリーダーシップ。FC東京戦は横浜F・マリノスのGK朴一圭の特長が際立っていた。
特に目を引いたのが、ゲームコントロール能力だ。立ち上がり、横浜FMはロングボールを使って相手の背後を取り、何度か決定機を作った。そのなかで朴は的確な指示を送ると同時に、攻撃のスイッチを入れていた。
22分に天野のシュートがクロスバーを叩いたシーンも、始まりは朴から。この時は攻め込まれていて、谷村海那以外の全員がペナルティエリアまで戻っていた。その状況を見た守護神は、キャッチしたボールを足もとに落としてゲームを落ち着かせ、時間を作る。これがあったからこそ山根陸と渡辺皓太、天野らが空いたスペースを見つけられただろうし、彼らのパス交換から好機に繋がったのだろう。
「僕自身、ゲームを作ったり、流れを読むことには長けていると思っているので、今の状況で何をすると良い方向に回るのか。それを感じ取って、その時々でプレースタイルを少し変えています」
そう語る朴は、さらにこう続ける。
「アグレッシブなスタイルは、チームメイトに勇気を与えられると思っているんです。だから僕は、背後にボールを出されたら勇気を持って前に出ていく。そうすると（守備陣は僕の前で）潰しにいきやすくなるし、限定しやすくもなる。（アグレッシブさが）与えられるものは大きいと思うんですよね。自分が試合に出た時にどうしたらチームが勝てるか、どうしたらチームメイトが自信を持ってプレーできるか、常に考えながらやっています」
FC町田ゼルビアとの開幕戦で右膝を負傷した朴は、約１か月半の離脱を余儀なくされた。第８節・川崎フロンターレ戦でベンチ入りし、前節の柏レイソル戦は途中交代で公式戦復帰を果たしたが、その間に外からチームを見て、感じたこともあったようだ。
「外から見ていて、チーム全体としてアグレッシブさや強気なプレーが多くないなと感じていました。だから僕が試合に出た時は、そういうプレーをしやすいような環境を作ってあげたい。ミスをしても大丈夫というのも含めて発信することは、今日は特に意識してやりました。もちろん普段の練習から意識してやっていますけど、それが僕の持ち味ですし、改めて僕がチームに還元できるところだと思いますから」
ただ、結果は１−３で敗戦。手応えのあるシーンが作れたとしても、それを勝利に繋げなければならないのがプロの世界。「間違いなくポジティブな方向に進んでいる」からこそ、朴も「結果がすべて」と強調する。
「今日はプラン通りだったし、狙い通りだった。でも、それを結果に繋げていかないと本当の意味での自信にならないし、消化不良のような感じになってしまう。結果を求めていきたい」
朴の負傷離脱以降、ゴールを守ってきた木村凌也とは特長が異なり、それぞれの良さがある。ただ、36歳のベテラン守護神の存在の大きさを、改めて知る試合だったとも言えるだろう。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【記事】「今だったらもっと化け物に」──森保ジャパンでも共存可能？ 中田英寿という“終わらない夢”