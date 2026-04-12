酒井宏樹はAリーグのオークランドFCでプレーしているオーストラリア1部AリーグのオークランドFCに所属する元日本代表DF酒井宏樹が、ニュージーランドへの永住を熱望している。現地メディア「The New Zealand Herald」が報じている。酒井は昨季から新規参入したクラブの初代メンバーとして、ピッチ内外で絶大な影響力を発揮しており、そのプロフェッショナルな姿勢が現地で高く評価されている。酒井は同メディアのインタビュー