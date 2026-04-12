プロ野球セ・リーグは11日、3試合が行われました。DeNAは1点を追いかける3回に佐野恵太選手の逆転2点タイムリー2ベース。さらに山本祐大選手と京田陽太選手のタイムリー安打で4得点。先発の東克樹投手は7回3失点と粘りのピッチング。1点のリードをレイノルズ投手、山粼康晃投手とつなぎ守り切りました。広島は今季6敗中逆転負けが4回。今季2度目の連敗となっています。首位阪神は3番森下翔太選手、4番佐藤輝明選手、5番大山