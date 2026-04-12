プロ野球セ・リーグは11日、3試合が行われました。

DeNAは1点を追いかける3回に佐野恵太選手の逆転2点タイムリー2ベース。さらに山本祐大選手と京田陽太選手のタイムリー安打で4得点。先発の東克樹投手は7回3失点と粘りのピッチング。1点のリードをレイノルズ投手、山粼康晃投手とつなぎ守り切りました。広島は今季6敗中逆転負けが4回。今季2度目の連敗となっています。

首位阪神は3番森下翔太選手、4番佐藤輝明選手、5番大山悠輔選手のクリーンアップにホームランが飛び出し快勝。3連勝で開幕5カード連続勝ち越しに加え、12球団一番乗りでシーズン10勝を飾りました。一方の中日はルーキーの花田旭選手がプロ初ホームランを記録するも敗戦。開幕13試合で3勝10敗。借金は今季最多の『7』となっています。

2位ヤクルトは初回に鈴木叶選手の2点タイムリー3ベースで先制。先発の山野太一投手は7回7奪三振2失点の好投で無傷の3勝目。リリーフ陣もリードを守り切り、連敗をストップしました。巨人は坂本勇人選手がプロ通算299号ホームランを放つも反撃及ばず。2位浮上とはなりませんでした。

＜11日のセ・リーグ結果＞

◆DeNA 4−3 広島

勝利【DeNA】東克樹(2勝1敗)

敗戦【広島】ターノック(1敗)

セーブ【DeNA】山粼康晃(3S)

本塁打【広島】坂倉将吾1号

◆阪神 9−3 中日

勝利【阪神】伊原陵人(2勝)

敗戦【中日】大野雄大(1勝1敗)

本塁打【阪神】森下翔太6号、大山悠輔1号、佐藤輝明2号・3号【中日】花田旭1号、サノー3号

◆ヤクルト 3−2 巨人勝利【ヤクルト】山野太一(3勝)敗戦【巨人】マタ(1敗)セーブ【ヤクルト】キハダ(5S)本塁打【ヤクルト】サンタナ4号【巨人】山瀬慎之助1号、坂本勇人1号