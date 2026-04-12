米大リーグ（ＭＬＢ）のマリナーズや、プロ野球の近鉄（現オリックス）、楽天、巨人で投手として活躍した岩隈久志氏が、妻・まどかさんと撮影した写真を披露した。１１日に自身のインスタグラムを更新し「久しぶりに夫婦で取材を受けました。写真たくさんいただきました。ありがとうございました！」とつづる。「＃結婚２４年目」のハッシュタグをつけ、ショート動画を撮影した。美男美女の夫婦に、フォロワーは「いい写真」