◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）山瀬慎之助捕手のプロ初本塁打に祝福の声が挙がっている。「８番・捕手」で先発出場。０ー２の３回に先頭で打席に立つと、相手先発・山野の２球目を完璧に捉えた。打球はぐんぐんと伸びて左翼スタンドへ飛び込んだ。１点差に詰め寄ったこの１本は、７年目でプロ初本塁打となった。三塁ベースを踏んだ際には三塁コーチャーの川相昌弘コーチに「よっしゃー！」と拳