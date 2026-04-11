水道トラブルなどにつけ込んで高額請求を行ういわゆる「レスキュー商法」のグループのメンバーが逮捕された事件で、指示役とみられる男が逮捕されました。 恐喝などの疑いで逮捕されたのは、兵庫県西宮市の自営業・岡粼篤志容疑者（３１）です。 警察によりますと、岡粼容疑者はすでに逮捕・起訴されている実行役の増田拳志郎被告（２８）ら男ｙ２人と共謀し、去年５月から６月にかけて、水