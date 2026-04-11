1着には5月4日に行われる重賞・兵庫大賞典（ダート1400メートル）の優先出走権が与えられる7日のメーン11R「そのたんお誕生日記念」を制したのはサトノルフィアン（牡7＝永島、父ゼンノロブロイ）。JRAのオープンで勝ち鞍のある実績馬が転入後2連勝を飾った。スタートを決めて道中は2番手を追走。4コーナーで先頭に立つと、上がり3F最速38秒0の末脚で迫ってきた1番人気のタガノエスコート（牡7＝新子、父ロードカナロア）を首