俳優の横浜流星が11日、都内で行われたアニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】畑芽育、横浜流星ら声優キャストが登場！『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念舞台あいさつの様子横浜は、物語のキーパーソンとなるエンジニア・大前一暁（おおまえ・かずあき）役で出演。声優に初挑戦となる。イベントでは興行収入11.3億円が発表さ