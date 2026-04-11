ベトナム大手紙『ティエンフォン』は、「FIFAは2026年ワールドカップで東南アジアの審判を“忘れた”」と見出しを打ち、国際サッカー連盟（FIFA）が４月10日に発表した同大会の審判団リストに、東南アジア出身者が一人も含まれていなかったことを報じた。公表されたリストは170人で構成され、主審が52人、副審が88人、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）担当が30人。その中に、東南アジア地域の審判は０人だった。2022