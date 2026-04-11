「FIFAは東南アジアの審判を“忘れた”」。北中米W杯で無念の０人「地域を代表する有力候補も選外」とベトナム紙が報道
ベトナム大手紙『ティエンフォン』は、「FIFAは2026年ワールドカップで東南アジアの審判を“忘れた”」と見出しを打ち、国際サッカー連盟（FIFA）が４月10日に発表した同大会の審判団リストに、東南アジア出身者が一人も含まれていなかったことを報じた。
公表されたリストは170人で構成され、主審が52人、副審が88人、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）担当が30人。その中に、東南アジア地域の審判は０人だった。
2022年カタール大会では、シンガポール出身のムハンマド・タキ氏がVAR担当として、50人以上の審判団の一員に名を連ねた。彼は当時、東南アジア唯一の代表だった。
シンガポールからは過去にジョージ・スッピア氏（1974年）、シャムスル・マイディン氏（2006年）、ヴィスヴァナタン氏（2002年）、ジェフリー・ゴー氏（2010年）がワールドカップで審判を務め、タキ氏は５人目の栄誉に浴していた。
2026年大会は参加チーム数が増加し、試合数もほぼ倍増する。それに伴い、より多くの審判員が必要となった。「しかし、東南アジアからは誰も招集されなかった。マレーシアのナズミ・ナサルディン氏やタイのシワコーン・プードム氏といった、地域を代表する有力候補も選外となった」と同紙は伝える。
一方で、アジアの他国からは多くの人材が選ばれている。中国から３人、カタールから５人、日本から２人、サウジアラビアから４人、ウズベキスタンから３人がそれぞれリスト入りした。
FIFAの審判委員長であるピエルルイジ・コッリーナ氏は、選考について「選ばれた審判は世界最高レベルの人々だ」と述べた。さらに「過去３年間にわたり広範囲に特定され、監視されてきたグループの一員であり、FIFAのセミナーに参加し、各大会で審判を務めてきた」と、厳格な選考プロセスがあったことを強調している。
記事では「この選考基準に基づき、2025年のアフリカ・ネーションズカップ決勝で物議を醸したジャン＝ジャック・ンダラ氏もリストから外された」と記す。「同氏は試合終盤にPKの判定を下し、アフリカサッカー界における大きな騒動の一因となっていた」と指摘している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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公表されたリストは170人で構成され、主審が52人、副審が88人、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）担当が30人。その中に、東南アジア地域の審判は０人だった。
シンガポールからは過去にジョージ・スッピア氏（1974年）、シャムスル・マイディン氏（2006年）、ヴィスヴァナタン氏（2002年）、ジェフリー・ゴー氏（2010年）がワールドカップで審判を務め、タキ氏は５人目の栄誉に浴していた。
2026年大会は参加チーム数が増加し、試合数もほぼ倍増する。それに伴い、より多くの審判員が必要となった。「しかし、東南アジアからは誰も招集されなかった。マレーシアのナズミ・ナサルディン氏やタイのシワコーン・プードム氏といった、地域を代表する有力候補も選外となった」と同紙は伝える。
一方で、アジアの他国からは多くの人材が選ばれている。中国から３人、カタールから５人、日本から２人、サウジアラビアから４人、ウズベキスタンから３人がそれぞれリスト入りした。
FIFAの審判委員長であるピエルルイジ・コッリーナ氏は、選考について「選ばれた審判は世界最高レベルの人々だ」と述べた。さらに「過去３年間にわたり広範囲に特定され、監視されてきたグループの一員であり、FIFAのセミナーに参加し、各大会で審判を務めてきた」と、厳格な選考プロセスがあったことを強調している。
記事では「この選考基準に基づき、2025年のアフリカ・ネーションズカップ決勝で物議を醸したジャン＝ジャック・ンダラ氏もリストから外された」と記す。「同氏は試合終盤にPKの判定を下し、アフリカサッカー界における大きな騒動の一因となっていた」と指摘している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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