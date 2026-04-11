歌手和田アキ子（76）が11日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にパーソナリティーとして生出演。“兄弟”で開催する自身の誕生会を東京ディズニーランドで行う予定であることを明かした。放送前日の4月10日が和田の76歳誕生日だった。アシスタント垣花正が「アッコさんの誕生日というと毎年、出川さん、勝俣さん、松村さん、カンニング竹山さんのアッコさんいわく、”私たちバカ