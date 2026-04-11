“ホリエモン”で知られる実業家の堀江貴文氏（53）が9日、自身のXでの収益について言及した。【動画】Xで収益化ができない事情について語る“ホリエモン”堀江貴文氏自身のXのフォロワーは330万人を超えている堀江氏。あるXユーザーの「そういや、Xからトータルで貰った額が1000万円超えてました。ありがとうございます。1おく円目指します」（原文ママ）というポストに反応した。堀江氏はこのポストを引用し、「相変わらず