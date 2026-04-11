俳優・遠藤久美子が、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜後10：00）第3話（22日放送）に出演することが11日、発表された。主人公・沢辻涼子（麻生）と関わりのある元バドミントン選手を演じる。【写真】オープンカーに乗って旅へ…波瑠＆麻生久美子原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗