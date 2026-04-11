遠藤久美子、麻生久美子と“関係”ある元バドミントン選手役 『月夜行路』出演決定
俳優・遠藤久美子が、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）第3話（22日放送）に出演することが11日、発表された。主人公・沢辻涼子（麻生）と関わりのある元バドミントン選手を演じる。
【写真】オープンカーに乗って旅へ…波瑠＆麻生久美子
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・涼子と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
遠藤は、バドミントンの元日本代表選手・七海さつきを演じる。バラエティー番組などにも出演する有名人のさつきだが、実は涼子と浅からぬ関係がある。
【コメント全文】
■遠藤久美子
静けさの中に深い人間ドラマが流れる作品に関わらせていただけることを、大変光栄に思います。登場人物それぞれの抱える想いや過去の描写も繊細で、お二人の旅を通して少しずつ浮かび上がっていく心の揺れや、文学からひも解く痛快な問題解決も見どころなので、視聴者としても楽しみな作品ですが、役者として、七海さつき役を大切に演じながら、観てくださる方の心に、そっと残る存在になれたらうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ、お楽しみください。
【写真】オープンカーに乗って旅へ…波瑠＆麻生久美子
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・涼子と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
【コメント全文】
■遠藤久美子
静けさの中に深い人間ドラマが流れる作品に関わらせていただけることを、大変光栄に思います。登場人物それぞれの抱える想いや過去の描写も繊細で、お二人の旅を通して少しずつ浮かび上がっていく心の揺れや、文学からひも解く痛快な問題解決も見どころなので、視聴者としても楽しみな作品ですが、役者として、七海さつき役を大切に演じながら、観てくださる方の心に、そっと残る存在になれたらうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ、お楽しみください。