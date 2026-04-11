元ＮＨＫでフリーの和久田麻由子アナウンサー（３７）が、日本テレビの新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（２５日スタート。土曜、後１０・００）のメインキャスターを同局の森圭介アナウンサー（４７）と務めることが１０日、都内で発表された。和久田アナは先月末にＮＨＫを退職して今月からフリーに転身したばかりで、フリーアナが多く所属する事務所「セント・フォース」入りもこの日、明らかになった。記者会見では