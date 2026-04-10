お笑い芸人宮川隼人（52）が10日、インスタグラムを更新。師匠である夫婦漫才コンビ宮川大助・花子の長女さゆみの結婚式に出席したことを明かした。隼人は「昨日は大助花子の一人娘のさゆみちゃんの挙式でした、幸せオーラが半端なかったですわ。さゆみちゃんおめでとう」とつづり、夫婦漫才コンビ宮川大助・花子の長女宮川さゆみ（48）との記念ショットを公開した。続く投稿では「なんか？反社ぽい。姉さんがお通りです。車椅子を