お笑いコンビ「ウエストランド」（井口浩之・河本太）が９月６日に東京・新宿の日本青年館ホールで「ウエストランドのぶちラジ！公開収録」を開催する。毎週木曜日にＹｏｕＴｕｂｅ配信している「ウエストランドのぶちラジ！」は今年の秋で１５周年。節目を記念した公開収録が過去最大級の会場「日本青年館ホール」で行われることが決定した。同日、コンビは同チャンネルで公開収録開催決定を報告。井口はこの日も通常運転