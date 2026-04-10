中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰などをうけ、企業の間で取引されるモノの価格を示す指数は石油製品などが前の月から大きく上昇しました。【映像】3月の企業物価指数 大幅上昇日本銀行が発表した3月の企業物価指数の速報値は前の月と比べて0.8%の大幅上昇となる129.5でした。2月末からのイラン情勢緊迫化の影響によるガソリンや軽油などの石油・石炭製品に加えて、ホルムズ海峡の事実上の「封鎖」を背景にナフサの供給