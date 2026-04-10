祇園・八坂神社に隣接する「円山公園」にスターバックスの新店が登場！写真提供：スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社八坂神社に隣接する円山公園は、京都・祇園の繁華街のすぐそばにありながら、豊かな緑に包まれた都会のオアシス。公園のシンボルである「祇園のしだれ桜」をはじめ、園内にはおよそ680本の桜が植えられ、春には一帯が淡いピンク色に染まります。その円山公園に、花見シーズン真っ盛りの2026年3月30日、新