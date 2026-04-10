左腕エースの宮城が怪我で戦線離脱オリックスは10日、宮城大弥投手が左肘内側側副靭帯損傷との診断を受けたと発表した。9日に本拠地で行われたロッテ戦で先発登板するも、6回途中に緊急降板していた。この日、1軍登録も抹消された。今季3試合目の先発マウンドとなったロッテ戦で宮城をアクシデントが襲った。6回2死満塁の場面で、異変に気付き駆けつけたコーチとともにベンチへ退くとそのまま交代。一夜明けた10日、検査の結果