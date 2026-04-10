ソフトバンクは10日、海外ローミング「海外あんしん定額」のプラン内容を6月2日に改定すると発表した。あわせて、対象の料金プランを契約するユーザー向けに「海外データ放題」サービスを6月2日から提供を開始する。 海外あんしん定額 海外向けデータ定額サービス「海外あんしん定額」の「定額国 L」のプランについて、データ容量と適用時間が改定される。 デ