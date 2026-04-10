Ｆ１アストンマーティン入りが確実されている元アウディ代表ジョナサン・ウィートリー氏のレッドブル入りが急浮上していると、専門メディア「Ｆ１ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」が報じた。アウディ代表を電撃退任したウィートリー氏はアストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表が技術面の強化に専念するため、チーム運営を担うことが既定路線と各メディアで報じられている。しかし、同メディアは「両者の間で合意はない。ジ