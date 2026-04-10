Ｆ１アストンマーティン入りが確実されている元アウディ代表ジョナサン・ウィートリー氏のレッドブル入りが急浮上していると、専門メディア「Ｆ１ ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」が報じた。

アウディ代表を電撃退任したウィートリー氏はアストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表が技術面の強化に専念するため、チーム運営を担うことが既定路線と各メディアで報じられている。しかし、同メディアは「両者の間で合意はない。ジョナサン・マクエボイ記者はアストンマーティンに移籍する可能もあると報じたが、レッドブルに復帰する可能性があるとも述べている」と伝えた。

「ウィートリーは２００６年にレッドブル入りし、１８年にスポーツディレクターに就任し、チームにとって重要な柱の一人だった」とし「ウィートリーは新しい組織体制の中でより大きな影響力を持つ可能性があり（代表を務める）ローラン・メキースのすぐ下の地位に就くことになるだろう。再契約は混乱期を経てきたチームスタッフにとって安心材料になるかもしれない」と指摘した。

今季に向けてホンダと提携したアストンマーティンは大苦戦中。さらに「ウィートリーが加入するのはリスクが伴う」としており、リーダー格の退職が相次いでいるレッドブル入りする可能性も十分にありそうだ。