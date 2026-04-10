タレントのギャル曽根（40）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（午後9時50分）に出演。石田純一（72）の散らかった部屋を片付けるお掃除企画に助っ人として参戦した。ギャル曽根は、東尾理子と第1子を同じ病院、同じ日に出産したことから仲良しのママ友だと番組で紹介された。石田の部屋にあるものについて、ギャル曽根は「こういうのって身内だと捨てづらくないですか？なんにも感情がない人がいた方が…」と語り、どんど