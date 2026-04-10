名豊道路 蒲郡IC付近の様子。 「名浜道路」でセントレアから豊橋方面が直結 名浜道路の概要。 愛知県の中部国際空港（セントレア）は、南に突き出した知多半島の中ほどに位置する。一方、東側には衣浦港や三河港といった重要港湾が広がり、碧南市・西尾市などの工業・物流拠点が集積しているが、河口部に隔てられているため、東西アクセスには課題を抱えている。その河口部において、新たな東西軸として計画されているのが「