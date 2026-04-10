お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（32）が9日放送のフジテレビ系トークバラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演。裕福な家庭で育ったがゆえに破壊された“感覚”を明かした。【写真】「金箔はヤベェだろ」SNSで話題、松井ケムリが公開した親からの“高級感あふれる”贈り物この日番組でケムリは、裕福な家庭で育った自身の恋愛における金銭感覚の考え方などを語った。その中で、大手証券会社の副会長