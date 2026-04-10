米Appleは「iOS 26.4.1」と「iPadOS 26.4.1」を現地時間4月8日に、「macOS Tahoe 26.4.1」を翌9日にそれぞれ提供開始。適用することで、各OSのバグ修正が行われる。iOS 26.4.1各OSアップデートの対象機種iOS 26.4.1：iPhone 11以降iPadOS 26.4.1：iPad Pro 12.9インチ(第3世代)以降、iPad Pro 11インチ(第1世代)以降、iPad Air(第3世代)以降、iPad(第8世代)以降、iPad mini(第5世代)以降macOS Tahoe 26.4.1：macOS Tahoeを適用して