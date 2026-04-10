◇NBAブルズ−ウィザーズ（2026年4月9日キャピタル・ワン・アリーナ）NBAブルズの河村勇輝（24）が9日（日本時間10日）に敵地ウィザーズ戦で6戦連続のベンチ入り。第1Qから途中出場すると得意のノールックパスなど攻守で存在感を示して1得点2アシスト2リバウンドをマークした。チームは1点リードで前半を折り返した。前回の試合となった7日（同8日）に敵地ウィザーズ戦では、第2Q開始から途中出場。3得点2アシスト2リバ