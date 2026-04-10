◇NBA ブルズ−ウィザーズ（2026年4月9日 キャピタル・ワン・アリーナ）

NBAブルズの河村勇輝（24）が9日（日本時間10日）に敵地ウィザーズ戦で6戦連続のベンチ入り。第1Qから途中出場すると得意のノールックパスなど攻守で存在感を示して1得点2アシスト2リバウンドをマークした。チームは1点リードで前半を折り返した。

前回の試合となった7日（同8日）に敵地ウィザーズ戦では、第2Q開始から途中出場。3得点2アシスト2リバウンドをマークした。チームは大勝で連敗を「7」で止めた。

この日は第1Qから出場機会が訪れた。残り3分2秒からコートに立つと、残り49秒にノールックパスから3Pシュートを演出して初アシストを記録した。

第2Qも引き続き出場。残り11分10秒には相手のオフェンスファールを誘った。さらに残り9分30秒にもオフェンスファールを誘って、守備でもチームに貢献して一旦ベンチに下がった。残り4分16秒から再び出場すると、残り2分15秒にはトップからドライブイン。鋭いバウンズパスでアシストを決めた。残り1分39秒には相手の反則を誘い、フリースローを1本決めてこの日、初得点を挙げた。

前半は9分48秒で1得点2アシスト2リバウンドをマークした。シュートは全て3Pシュートだった。3本試投したが全て失敗に終わった。