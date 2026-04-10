地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）が9日配信のABEMA「恋愛病院」に出演。理想の家族像について語る場面があった。

「恋愛病院」は政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。

現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采）とジャグジーに入浴しながら会話を楽しんだ。その中で、あさから「恋リアで恋愛する気あります？」と鋭い質問が飛んだ。

石丸氏は「半信半疑。条件とかめっちゃ考える」と返答すると、あさは「うわ…条件ですって…」とドン引きすると、石丸氏は「条件とか考えるでしょ？」と問い返した。あさは「ぶっちゃけ考えますよ。学歴とか家族仲が良いとか…家族仲は良いですか？自分も仲良い家族を作りたいとか思わないですか？」と尋ねた。

石丸氏は「たぶん家族仲はよかった。女性は違うかもしれないけど…」と前置きした上で、「自分の子どもが欲しいとは思わない。でも父親とか見ていても子育てしてみたいとはすごく思う。社会的な活動で家族の良さも満喫したい思いはある」と理想の家族像を明かした。