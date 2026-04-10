先週の大阪杯。メイショウタバルは本当に惜しい2着でした。春先特有の芝丈が長いコンディションで、しかも良発表とはいえ雨上がりの馬場。そこで58秒1で逃げて、1分57秒7でまとめたわけですから、最後まで決して止まらなかったメイショウタバルの頑張りをどうか褒めてあげてください。終わってみれば、1着も3着もダービー馬ですからね。もちろん勝ちたかったですが、この2着には大きな価値があります。欲を言わせてもらえれば