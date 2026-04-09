【モデルプレス＝2026/04/09】元HKT48で女優の田中美久が4月8日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。お花見コーディネートを公開した。【写真】24歳元HKT「グラビアみたいって言われた」タイトトップスコーデでお花見◆田中美久、胸元際立つお花見コーデ披露田中は「ただただ、お花見で寝っ転がっただけなのに友達からグラビアみたいって言われた」とつづり、お花見ショットを投稿。美しいバストシルエットが際立つピンクのタイトト