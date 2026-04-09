田中美久「グラビアみたいって言われた」タイトトップスコーデでのお花見ショットに「完璧なアングル」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】元HKT48で女優の田中美久が4月8日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。お花見コーディネートを公開した。
【写真】24歳元HKT「グラビアみたいって言われた」タイトトップスコーデでお花見
田中は「ただただ、お花見で寝っ転がっただけなのに友達からグラビアみたいって言われた」とつづり、お花見ショットを投稿。美しいバストシルエットが際立つピンクのタイトトップスに薄色デニムパンツを合わせたスタイルで横になり、上目遣いでカメラを見つめる姿が収められている。
この投稿は「完璧なアングル」「絵になる」「可愛すぎます」「スタイル抜群」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳元HKT「グラビアみたいって言われた」タイトトップスコーデでお花見
◆田中美久、胸元際立つお花見コーデ披露
田中は「ただただ、お花見で寝っ転がっただけなのに友達からグラビアみたいって言われた」とつづり、お花見ショットを投稿。美しいバストシルエットが際立つピンクのタイトトップスに薄色デニムパンツを合わせたスタイルで横になり、上目遣いでカメラを見つめる姿が収められている。
◆田中美久の投稿に「スタイル抜群」と反響
この投稿は「完璧なアングル」「絵になる」「可愛すぎます」「スタイル抜群」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】