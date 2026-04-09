日銀が９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５８円９６～９８銭と前日に比べ７６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円３７～４１銭と同３６銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６６１～６３ドルと同０．００３３ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS