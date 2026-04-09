4月8日、女優の高島礼子がInstagramを更新。久しぶりにラーメン店の行列に並んだことを報告し、ファンからは驚きの声が寄せられている。《岡山にて久々に並びました》とつづり、雨のなか、店先の行列に並び、大きめのビニール傘を手に、カメラに向かってピースするショットを公開。さらに《この日はチョイと寒くくじけそうになりましたが大将の笑顔と言葉とラーメン餃子が美味しくて諦めないで良かった》と投稿