4月8日、女優の高島礼子がInstagramを更新。久しぶりにラーメン店の行列に並んだことを報告し、ファンからは驚きの声が寄せられている。

《岡山にて 久々に並びました》とつづり、雨のなか、店先の行列に並び、大きめのビニール傘を手に、カメラに向かってピースするショットを公開。

さらに《この日はチョイと寒く くじけそうになりましたが 大将の笑顔と言葉と ラーメン 餃子 が美味しくて 諦めないで良かった》と投稿し、豚骨醤油ラーメンと餃子の写真も添えた。

《#並んだ甲斐あり》のハッシュタグをつけた高島は、店の接客と味に満足したようだ。店の看板からみると、高島が並んだラーメン店は岡山県津山市にある行列の絶えない人気ラーメン店「豚平」と思われる。

コメント欄にはファンから

《れいこさん並んでいたらビックリです》

《こんな普通に大女優さまが並ばれているなんて》

《本当に並んでるんですね いゃ〜絶対に気づかれますよ》

などと、驚きの声が寄せられている。

高島は、大好物のラーメンやスイーツの写真をたびたびInstagramにアップしている。そして、過去にもラーメン店に並ぶ様子を公開している。

芸能担当記者が言う。

「2025年11月には、福岡の人気ラーメン店『博多一双』の行列に並ぶ写真を公開しています。また、2026年2月17日に56歳という若さで急逝した、ロックバンド『LUNA SEA』のドラマー・真矢さんと親交があった高島さんは、真矢さんがプロデュースしたラーメン店『天雷軒』の行列に並ぶ写真を、2025年5月に公開していたこともありました。2025年1月にも同店を訪れたことを報告していましたから、『天雷軒』は高島さんのお気に入りの店のひとつのようです」

2025年12月4日に放送されたバラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）では、高島の爆食ぶりが話題になったことも。

「高島さんは、夜10時から友人と待ち合わせして、カフェで大ぶりなパフェを堪能。その後、食べた分を“消費”するため、新宿から自宅までウォーキングして帰る予定でしたが、途中で24時間営業のラーメン店を発見し、すかさず、ラーメンにライスをつけて食べていました。さらにラーメン店を後にすると、コンビニで小さなシュークリームが複数、入ったデザートを購入。シュークリームをほおばりながら帰路に着きました」（テレビ局関係者）

ラーメンや餃子、スイーツをよく食べ、深夜に爆食することもある高島だが、スタイルのよさと美貌を保ち続けている。

「高島さんがスリムなスタイルを維持していることについて、ファンからは《たくさん食べているのに不思議》といったコメントが寄せられることもしばしばですが、そうした声に答えるように、高島さんは《食べたら動く》と投稿しており、それが信条のようです。『THE夜会』で放送された際にも、それを実践していました」（前出・芸能担当記者）

岡山でおいしいラーメンと餃子を食べた高島は、日ごろから心がけている《食べたら動く》を行動に移したことだろう。