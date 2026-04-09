お笑いコンビ「大自然」のロジャーさんが2026年4月9日にSNSで、コンビを解散すると発表した。前日にはバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（TBS系）にも出演しており、ファンからは驚きや悲しみの声が寄せられている。「これまで10年間、本当にありがとうございました」ロジャーさんは「この度、大自然は解散することとなりました」と発表。「様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」と明かした。相方のしんちゃん