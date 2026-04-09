格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手でユーチューバーのノッコン寺田（41）が、2026年４月8日に自身のインスタグラムを更新し、「痩せてイケメンになってキムタクになりました」と報告した。インスタグラムには、痩せた後と、痩せる前の2枚の写真を添付し、次のようなコメントを付けた。「元巨人の長野選手に似てますね！」「ちなみにマンジャロではありません 筋トレとサラダを食前に食べただけで