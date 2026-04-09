「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）クラシックの登竜門、共同通信杯をレースレコードで制したリアライズシリウスは８日、美浦Ｗで津村を背にレッドアトレーヴ（５歳３勝クラス）を３馬身ほど追走。折り合いバッチリで、直線は内から馬体を合わせて強めに追われると鋭い伸びを披露。ラスト１Ｆは１１秒０の自己ベストをマークして２馬身先着した。手塚久師が「いい動きだった。感覚的に今回の方がいい」とうなずけば、津村も「