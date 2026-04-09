阪神の茨木秀俊投手（２１）が９日のヤクルト戦（甲子園）でプロ初先発に臨む。狙うはもちろん初勝利。８日の試合前練習ではキャッチボールなどで汗を流し、最終調整した。高卒４年目にして巡ってきた初先発を前に「本当にいつも通りマウンドに上がれれば」と、確かな成長と自信を携えた表情で決意表明した。昨年９月２１日・ヤクルト戦（神宮）で中継ぎとしてプロ初登板。同２７日の中日戦（甲子園）でも中継ぎ登板し“聖地