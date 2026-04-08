山形県上山市に住む４０代の女性が現金２８０万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、去年１１月中旬、上山市に住む４０代の女性は、ＳＮＳを通じて知り合った女性を名乗るアカウント「ｎａｋｏ」から外貨投資を勧められました。 女性は３回に渡り、指定された金融機関口座に現金あわせて２８０万円を振り込んだということです。 しかし、出金しようとしたところ、１３０万の税金を請求され被害に気